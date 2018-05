Clown en jodelaar blijven allebei maand langer in de cel TT

18 mei 2018

11u16

Bron: Belga 1 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Kevin L. (31) met een maand verlengd voor de moord op zijn ex-vriendin in Ettelgem. Ook zijn kompaan Dietwin H. (38) moet een maand langer in de cel blijven, maar met de moord zelf zou hij niets te maken hebben.

Het levenloze lichaam van Caroline D. (46) werd maandagmiddag aangetroffen in de garage van haar woning in de Vijfwegstraat in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg. Ze werd de avond ervoor met messteken en slagen om het leven gebracht door haar ex-partner. Na de moord verschanste Kevin L. zich op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Pas na ettelijke uren onderhandelen kon hij ingerekend worden.

In de loop van maandagnamiddag was in Melle al een mogelijke handlanger van de Oostendenaar gearresteerd. Dietwin H. beweert dat hij pas maandagochtend voor een zakelijke bespreking naar het huis in Ettelgem trok. Van de moord was hij naar eigen zeggen absoluut niet op de hoogte. De man uit Balegem werd woensdagmiddag door de onderzoeksrechter uiteindelijk niet aangehouden voor moord. L. werd wel aangehouden voor moord en voor wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Aan de advocaten van de verdachten werd gevraagd om geen verklaringen af te leggen in de pers. "Wij betreuren zelf ook dat er lekken zijn en zullen ons dus uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden aan die vraag houden", aldus meester Tom Noyez, advocaat van de Oostendenaar.