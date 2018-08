Close haalt op zijn beurt uit naar Francken: "Hij moet stoppen met sociale media en zelf zijn werk doen" SVM

10 augustus 2018

13u10

Bron: Belga 0 "Theo Francken moet stoppen met op sociale media te zitten en zelf zijn werk doen." Dat zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) in een reactie op de uithaal van N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken gisteravond in Terzake, naar aanleiding van de situatie met migranten in het Brusselse Maximiliaanpark. Volgens Close zit het probleem bij de federale regering. "Die komt niet met structurele oplossingen."

Staatssecretaris Francken was gisteren in Terzake bijzonder scherp voor de Brusselse burgemeester Close en de PS. In het Maximiliaanpark zitten deze zomer opnieuw honderden migranten, ongeveer evenveel als een jaar geleden.

Burgemeester Close, de PS, wil niet optreden", vindt Francken. Volgens de N-VA'er "pampert" Close de ngo's die actief zijn rond het park. "En dat met als enige reden om aan te tonen dat de N-VA het niet aankan, dat Francken het niet aankan."

"Gebrek aan inzet"

Close ziet dat anders. Volgens hem moet de federale regering de hand in eigen boezem steken. "Theo Francken moet stoppen met op sociale media te zitten en zelf zijn werk doen", klinkt het. "Het is een gebrek aan inzet van de federale regering die het probleem vormt, want zij komt niet met structurele oplossingen. Ik ben een man van de actie en werk elke dag hard aan oplossingen in mijn stad. Ze zullen geen enkele vergadering over het Maximiliaanpark vinden waar wij niet aanwezig waren."

"Neder-Over-Heembeek niet de juiste plek"

De Brusselse burgervader ziet ook nog een andere reden voor de frontale aanval van Francken. Die is volgens hem een gevolg van het feit dat de regering-Michel het asielcentrum van het Klein Kasteeltje wil overhevelen van centrum-Brussel naar Neder-Over-Heembeek, een deelgemeente van de hoofdstad.

Close is daar niet voor te vinden. "Neder-Over-Heembeek is niet de plaats om een asielcentrum op te richten en duizenden vluchtelingen op te vangen. Ik zal alle politieke en juridische middelen gebruiken om me te verzetten tegen de komst van dat centrum."