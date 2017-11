Close bestelt nieuw rapport over rellen in Brussel wegens "te veel discussie" LVA

06u09

Bron: Belga 0 Photo News Brussels burgemeester Philippe Close De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) vindt dat er "te veel discussie bestaat" over het ­weinig vleiende rapport van de Algemene Inspectie (AIG) over het politieoptreden bij de rellen van 11 november in Brussel. Daarom bestelt hij een nieuw rapport bij zijn eigen korpschef en de federale politie. Dat berichten de Mediahuis-kranten vandaag.

"Het gaat erom dat de stad Brussel positief is over de politie-interventie, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op basis van het inspectieverslag niet lovend was over het werk van de politie", zegt zijn woordvoerster.

Volgens het kabinet van Jambon is niets gezegd over een nieuw rapport tijdens het overleg van donderdag tussen Close en Jambon. Op dat overleg werd onder meer beslist om te onderzoeken hoe de instroom van agenten in Brussel efficiënter kan verlopen. "Maar op zich is het geen probleem dat iemand die een slecht rapport krijgt, zelf nog eens gaat onderzoeken wat er precies fout loopt", klinkt het bij Jambon.