Cliché ontkracht: Vlamingen zijn minder racistisch dan Walen FT

15u41 0 Joost De Bock De Vlaamse Leeuw en tricolore vlag broederlijk naast elkaar.

Walen lui? Vlamingen racistisch? Een hoop clichés hebben we voor elkaar, maar die blijken niet altijd gerechtvaardigd. Dat heeft onderzoek van de ULB en de UGent uitgewezen. Zo wordt ontkracht dat Vlamingen negatiever staan tegenover vreemdelingen dan Walen. Meer zelfs: Vlamingen tonen zich net een stuk toleranter dan Walen. Nochtans vinden onze zuiderburen dat Vlaamse politici zich nooit inhouden om straffe uitspraken te doen wanneer het over migranten gaat. En dat Vlaamse kiezers telkens enthousiast in de handen klappen als ze zoiets horen. Toleranter zijn we in Vlaanderen ook voor homoseksualiteit, wijst de studie nog uit. Waar we elkaar dan wel in stand houden: we vinden allebei dat we misbegrepen worden aan de andere kant van de taalgrens en dat we "slachtoffer" zijn van vooroordelen.