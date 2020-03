CLB's vragen oplossing voor opvang van zieke kinderen uit moeilijke thuissituaties Redactie

14u27 0 Met de maatregelen tegen het coronavirus is het niet mogelijk om zieke kinderen op school op te vangen, ook niet als die uit moeilijke thuissituaties komen. “Dat is een heel strikt advies”, zegt Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk. “Tegelijk krijgen we ook niet veel alternatieven aangeboden. Samen met de overheid zoeken we hiervoor een oplossing: zeggen dat ze thuis moeten blijven als het in dat gezin kan ontploffen, dat heeft ook geen zin.”

Grielens pleit ervoor in zulke situaties niet te dogmatisch te zijn. De directeur van de CLB-koepel weet dat er scholen zijn die kinderen met een verkoudheid of coronasymptomen toch binnen de school opvangen, in een soort van veilige en hygiënische ruimte.

Overleg is nodig

“Daar zijn niet altijd mondmaskers of het andere materiaal voorzien om dat echt veilig te kunnen doen", weet Grielens. “Een andere mogelijkheid is hen op te vangen binnen een internaat of jeugdhulpvoorzieningen, maar ook daar zijn problemen om dat georganiseerd te krijgen. Er is dus voort overleg nodig."

De grootste zorg van de CLB's in coronatijden gaat naar de risicogroepen, waar organisaties uit onderwijs en jeugdhulp de voorbije weken al vaker naar verwezen.

“Wanneer zowel kinderen als ouders thuis zitten en niet naar buiten mogen, dan zijn er heel weinig uitlaatkleppen. Hoe langer dat duurt, hoe groter de kans is dat die stress oploopt en dat op een gegeven moment escaleert. Daar maken we ons nu de meeste zorgen over.”

Vaccinaties

Een tweede zorg van de CLB's gaat over de reguliere opdrachten die ze uitvoeren, zoals de vaccinaties. Kind & Gezin start op 1 april opnieuw, maar voor de CLB's is het wachten op wat de Nationale Veiligheidsraad later op vrijdag beslist. “Als de scholen langer gesloten blijven, gaan we moeten onderzoeken hoe we die vaccinaties buitenschools kunnen regelen. We zijn daarmee nu al bezig.”

De CLB's vinden het belangrijk dat de scholen zo snel mogelijk weer open gaan, maar Grielens benadrukt tegelijk hiervoor naar de experts te luisteren. “Wat ook belangrijk is: tijdig wat perspectief krijgen”, zegt hij. “Hoe vroeger we weten wat er gaat gebeuren, hoe beter we dat kunnen voorbereiden.”