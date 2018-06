CLB's trekken aan alarmbel over bijsturing M-decreet: "Overhaaste maatregelen"

Bron: Belga 0 In een open brief trekken 83 Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) aan de alarmbel over de geplande bijsturingen aan het M-decreet. "De maatregelen baren ons zorgen", staat in de brief die het persagentschap Belga kon inkijken.

De CLB's waarschuwen onder meer voor de keuze om leerlingen met gedragsproblemen sneller door te sturen naar het buitengewoon onderwijs. Gewone scholen moeten meer ondersteuning krijgen om beter te kunnen omgaan met die leerlingen. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman grijpt de open brief aan om een stemming over de bijsturingen uit te stellen. Zij vraagt een hoorzitting.

Op 20 april heeft de Vlaamse regering een aantal bijsturingen aan het veelbesproken M-decreet, het decreet waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, goedgekeurd. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje.

En ook te toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) werd bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt.

Maar niet iedereen reageert even tevreden op die geplande bijsturingen. "Deze maatregelen baren ons zorgen", zeggen 83 CLB's in een open brief aan het Vlaams Parlement. De CLB's vrezen dat de maatregelen "overhaast" worden ingevoerd en dat ze "de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden". "Het principe van 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet' wordt hiermee met de voeten getreden", zo staat in de brief.

"Op basis van een vermoeden"

De CLB's hebben vragen bij de aangepaste toelatingsvoorwaarden voor buitengewoon onderwijs type 2 en bij de plannen om leerlingen met gedragsproblemen vlotter door te sturen naar het buitengewoon onderwijs. "Het verwijzen van kinderen naar het buitengewoon onderwijs op basis van een vermoeden (van gedragsstoornis, red.) zal zorgen voor meer kinderen in het buitengewoon onderwijs", klinkt het. De CLB's vinden dat men beter de gewone scholen zou versterken om beter om te gaan met die kinderen met gedragsstoornissen.

De aanpassingen liggen vandaag voor in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De CLB's vragen de parlementsleden om de ingrepen "ernstig te bekijken en in het bijzonder een duidelijke keuze te maken naar het ondersteunen van kinderen met gedragsproblemen in de gewone school".

Dit M-decreet dreigt een ramp te worden voor inclusief onderwijs Elisabeth Meuleman (Groen)

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman voelt zich door de open brief gesterkt in haar eerdere kritiek op de voorgestelde bijsturingen. "Ondertussen zijn zowat alle alarmbellen in het onderwijsveld aan het loeien, maar de meerderheidspartijen duwen mordicus door. Dit M-decreet dreigt een ramp te worden voor inclusief onderwijs." Meuleman vraagt daarom om de geplande stemming uit te stellen en een hoorzitting te organiseren met de CLB's.

