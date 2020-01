CLB’s betwisten dat ze jarenlange kindermishandeling door ‘monster van Vilvoorde’ niet meldden aan politie ttr

17 januari 2020

13u08

Bron: belga 0 Het Vrij CLB Netwerk betwist dat het een schrijnend geval van jarenlange kindermishandeling niet zou gesignaleerd hebben aan politie of gerecht. Vorige week vrijdag had procureur des Konings Ine Van Wymersch van Halle-Vilvoorde uitgehaald naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding, omdat ze de politie niet zouden verwittigd hebben. Dat gebeurde tijdens het proces tegen een 35-jarige man uit Vilvoorde die gedurende bijna 15 jaar zijn verschillende partners en kinderen op de meest gruwelijke manieren zou mishandeld hebben.

De procureur vorderde voor de dertiger een gevangenisstraf van twintig jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van vijftien jaar, maar spaarde in haar vordering ook de CLB's niet. "Schrijnend is dat verschillende Centra voor Leerlingenbegeleiding dit gezin hebben opgevolgd en de verwondingen hebben vastgesteld, maar tot in 2017 niemand van hen het nodig vond de politie te verwittigen", klonk het.

"Met de verklaringen van de kinderen, hun zichtbare letsels, hun signaalgedrag werd sinds 2010 niets gedaan. Het dossier werd van CLB, naar CLB, naar het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Mechelen gestuurd, zonder melding te maken van enige verontrusting. Ik kan alleen maar vaststellen dat het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en cliënt steeds belangrijker zijn gebleken dan de meisjes effectief bescherming bieden."

De procureur verwees daarbij naar CLB-verslagen van 2010, 2011, 2012 en 2013. Pas in 2017, nadat één van de meisjes haar contextbegeleidster in vertrouwen had genomen, deed die contextbegeleidster op vraag van de meisjes aangifte bij de politie, aldus de procureur. Het proces gaf woensdag zelfs aanleiding tot een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Het Vrij CLB Netwerk spreekt nu tegen dat er niet zou zijn opgetreden.

CLB aan het woord

"Dit klopt niet", zegt algemeen directeur Stefan Grielens. "In 2012 kwamen er verontrustende feiten aan het licht en het CLB betrok toen wel degelijk de politie. Het beroepsgeheim werd dus zeker niet boven het belang van de meisjes geplaatst. Ook het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en de Jeugdrechtbank werden toen betrokken. Het lijkt ons ook dat de procureur op de hoogte moet zijn geweest, want het toenmalig dossier werd door het gerecht gevorderd. Dat er dus pas in 2017 zou gehandeld zijn, is onwaar."

Volgens de algemeen directeur hebben de CLB'ers inderdaad beroepsgeheim maar dat hen er niet van om adequaat te handelen.

Beroepsgeheim

"Helaas merken we dat er wel vaker opmerkingen komen op het beroepsgeheim vanuit de hoek van justitie en politie, maar dat uit die opmerkingen blijkt dat er weinig kennis is over wat beroepsgeheim wel en niet betekent", klinkt het. "Uitlatingen zoals die van de procureur des Konings Ine Van Wymersch zijn niet alleen feitelijk onjuist, ze schaden ook het vertrouwen dat noodzakelijk is voor kinderen, jongeren en familie om überhaupt over dergelijke ernstige problematieken te praten. Zulke zaken kunnen aankaarten in een veilige, vertrouwelijke en niet-politionele context is van onschatbare maatschappelijke meerwaarde. Alleen zo geraak je door de terughoudendheid die kenmerkend is bij zo'n dossiers."

"We verschuilen ons geenszins achter het beroepsgeheim", gaat Stefan Grielens verder. "Integendeel, we nemen onze verantwoordelijkheid op ten aanzien van onze leerlingen en betrekken daarbij zeer vaak andere actoren die ons hierbij kunnen helpen. Net zoals op de meeste plaatsen, werken we daarbij in Vilvoorde volgens de procedures die zijn afgesproken in de arrondissementele Raad voor Kindermishandeling, waar politie, parket, jeugdrechter en de diverse welzijnsdiensten rond de tafel zitten om de kwesties uit te praten en oplossingen af te spreken."

“Niet de eerste keer”

Zo registreerden de CLB's tijdens het schooljaar 2018-2019 voor 6.001 leerlingen een verontrusting en betrokken ze voor 2.668 leerlingen anderen partijen zoals de integrale jeugdhulp, gemandateerde voorzieningen, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of het parket. Tijdens de eerste vier maanden van dit schooljaar werd al voor 2319 leerlingen verontrusting geregistreerd, waarbij in 1033 gevallen anderen betrokken werden.

"Het is niet de eerste keer dat het parket onterecht uithaalt naar het CLB", besluit de algemeen directeur. "Zowel voor leerlingen als voor CLB'ers en andere hulpverleners met beroepsgeheim is dit een regelrechte kaakslag en dan nog van een orgaan dat net samen zou moeten werken met ons om dergelijke casussen niet te laten aanslepen. We bekijken als sector welke verdere stappen we best nemen om zulke foute en schadelijke uitlatingen te voorkomen.”