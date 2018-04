Claude heeft al bijna 60 jaar geen tanden meer, maar moet verplicht op jaarlijkse controle: "Wat een onzin" TTR

05 april 2018

17u15

Bron: BEL RTL 7 Wie zijn tandartsbezoeken deels terugbetaald wil krijgen, moet jaarlijks minstens één keer op controle gaan bij de tandarts. Dat kreeg de 75-jarige Claude te horen van de mutualiteit. “Omdat ik het voorbije jaar niet naar de tandarts geweest ben, wordt mijn tandprothese niet volledig terugbetaald”, vertelt de man uit het dorpje Jurbise in de provincie Henegouwen aan BEL RTL. “Wat een onzin voor iemand zonder tanden.”

Toen hij 17 jaar oud was, kreeg Claude te horen dat al zijn tanden getrokken moesten worden als gevolg van een ziekte. De man kreeg een tandprothese in de plaats en zou om de paar jaar bij de tandarts moeten langsgaan om deze aan te laten passen. “Vorig jaar was het zover”, vertelt Claude bij BEL RTL. “Maar het rare was dat ik van de 1.200 euro, de kost van de vernieuwing, slechts 800 euro terugkreeg van de mutualiteit.”

De mutualiteit vertelde de man dat hij geen recht had op een volledige terugbetaling, omdat hij het afgelopen jaar niet bij de tandarts was langsgegaan voor een controle. "Ik wil wel naar de tandarts gaan, maar wat moet ik daar gaan doen? Mijn mond openen en zeggen dat alles nog hetzelfde is? En dan moet ik nog betalen ook. Het is alsof iemand die geen auto heeft elk jaar één keer naar de garage moet. Wat een onzin", aldus de zeventiger.

Tandartsen hebben tegenwoordig wachtlijsten voor wie een afspraak wil. "Ik neem de plaats in van iemand anders als ik ga", vertelt de man. "Die andere heeft de zorg dan echt nodig, maar krijgt die niet. Ik reken er niet op dat er nog iets gaat veranderen aan mijn toestand. Mijn tanden komen zeker niet terug.”

Volgens de mutualiteit is een controle voor Claude elk jaar nodig. Ook op het kabinet van minister Maggie De Block luidt dezelfde boodschap.