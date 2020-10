Exclusief voor abonnees

Clara Maes (89) veroordeeld tot 10 jaar cel, maar nog niet duidelijk hoe ze die uitzit: “Dat is een andere zaak”

Erwin Verhoeven

09 oktober 2020

18u45

Clara Maes is schuldig aan doodslag op haar vriendin Suzanne Thibeau. Zo oordeelde de Luxemburgse jury. Samen met het hof presenteerden de gezworenen nadien de rekening. Tien jaar opsluiting. Of de bejaarde vrouw ook effectief naar de gevangenis moet, ligt in handen van het parket-generaal.