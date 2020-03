Civiele bescherming start zelf met productie van handgel, tot liefst 15.000 liter per dag ADN

23 maart 2020

15u16

Bron: Belga 6 De civiele bescherming start zelf met de productie van handgel, tot liefst 15.000 liter per dag. De handgel zal deels worden gebruikt voor de politie, brandweer en de civiele bescherming zelf, en deels via het Crisiscentrum worden verdeeld waar de nood het hoogst is.

De Civiele Bescherming zal zelf starten met de productie van maximaal 15 000 liter handgel/dag.



Deze handgel zal deels naar de eigen diensten gaan (brandweer, @federalepolitie, ...) en deels verdeeld worden over de ziekenhuizen in ons land. @CivilSecurityBe #COVID19 #COVIDー19 Pieter De Crem(@ pieterdecrem) link

Dat bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

“De nood is er”

Het voorstel om de handgel aan te maken, kwam van de civiele bescherming zelf. "Zij hebben de toestellen, de mensen en de kennis om handgel te maken. De nood is er. Wij hebben daarop onze toestemming gegeven, zodat de productie kan beginnen", legt de woordvoerder van minister De Crem uit.



Door de aanmaak van de handgel, kunnen diensten zoals de brandweer en federale politie er onmiddellijk zelf een beroep op doen en hoeven ze geen gebruik te maken van andere ketens. Maar als de productie tot 15.000 liter per dag gaat, zal dat sowieso te veel zijn voor die diensten. Via het Crisiscentrum zal dan worden bekeken waar de nood het hoogst is.

Transport

De civiele bescherming beschikt overigens zelf over de middelen voor het transport. Op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid vervoerden ze vanmorgen nog opnieuw meer dan 6 miljoen mondmaskers naar het militair complex in Peutie, van waar ze lokaal verspreid worden.

#civielebescherming vervoert op vraag van de FOD VVVL opnieuw meer dan 6.000.000 mondmaskers naar het militair complex te Peutie, van waar ze lokaal verspreid worden #COVID19 #samentegencorona pic.twitter.com/EILhNeSeFM Civil Security(@ CivilSecurityBe) link