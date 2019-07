Civiele Bescherming dringend op zoek naar nieuw personeel: “Vaak met te weinig om uit te rukken” mvdb

05 juli 2019

15u21

Bron: Belga 1 De Civiele Bescherming lanceert een campagne om 41 nieuwe medewerkers aan te werven. Die zijn dringend nodig, zegt ACOD-vakbondssecretaris Tony Six. "Het gebeurt dat ze met te weinig zijn om uit te rukken.”

De Civiele Bescherming beschermt de bevolking onder meer bij ongevallen of vervuiling met gevaarlijke stoffen en helpt bij reddingen van personen en overstromingen. Onder ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is de dienst grondig hertekend. Vier kazernes gingen dicht, om enkel nog die in Crisnée (Luik) en het Antwerpse Brasschaat (de gemeente waar Jambon burgemeester is) over te houden.

“Gedegouteerd vertrokken”

De hervorming leidde tot een zwaar conflict met de vakbonden. "Voor de Civiele Bescherming 2.0 moesten mensen een examen afleggen voor hun eigen job, die ze soms al 20 jaar deden. Veel mensen zijn daarom gedegouteerd vertrokken", legt Six uit.



Daardoor zijn er nu volgens de vakbondsman in Brasschaat 60 en in Crisnée 19 mensen tekort. De 41 geplande aanwervingen zijn dan ook "ruim onvoldoende" voor de vakbond. "Dagelijks stellen er zich problemen wanneer er interventies moeten gebeuren. Bijvoorbeeld bij de ontmanteling van drugslabo's gebeurt het regelmatig dat ze niet kunnen uitrijden omdat er niet voldoende personeel is."

De woordvoerder van de Directie 112 van de FOD Binnenlandse Zaken, Thomas Biebauw, erkent dat een deel van de vroegere agenten zijn verdwenen. Ze worden nu vervangen. "Ik kan bevestigen dat er in de komende jaren nog meer aanwervingen zullen volgen", zegt hij.

Iedereen die een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) heeft, kan tot 31 juli via Selor, het selectiebureau van de overheid, solliciteren voor een job bij de Civiele Bescherming. Wie het attest nog niet heeft, kan zich eerst inschrijven om aan de drie proeven deel te nemen: de competentietest, de handvaardigheidstest en de lichamelijke proeven.