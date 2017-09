City-spits Agüero gewond bij ongeval met taxi in Amsterdam: mogelijk 8 weken buiten strijd PL/IB

05u05

Bron: AD/Reuters 8 Twitter/Photonews Sergio Agüero, spits bij Manchester City, is in Amsterdam betrokken geraakt bij een auto-ongeval na afloop van een concert. Agüero liep daarbij een ribfractuur op en is mogelijk acht weken buiten strijd.

Agüero was in Amsterdam voor het concert van de Colombiaanse zanger Maluma. Voorafgaand aan het concert plaatste hij op Instagram een foto samen met de zanger. "Bedankt voor de uitnodiging!" schrijft hij erbij. Na afloop nam Agüero een taxi naar de luchthaven. Volgens berichten in Argentijnse media raakte de taxi van de weg af en reed vol op een paal. Agüero, die volgens diezelfde berichten zijn autogordel droeg, brak daarbij een rib.



Manchester City, leider in de Premier League, neemt het morgen op Stamford Bridge op in de topper tegen Chelsea. Zijn Engelse club heeft het bericht nog niet bevestigd, maar Agüero's vroegere club Independiente wenste hem op Twitter al beterschap.

Sergio Aguero reportedly suffered fractured ribs in a car accident late Thursday night in Holland. pic.twitter.com/TpjW6KdM9K — Soccerlens (@soccerlens) 28 september 2017

¡Fuerza y pronta recuperación @aguerosergiokun! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Todo @Independiente está con vos en este difícil momento. pic.twitter.com/JpVHfLYTVD — C. A. Independiente (@Independiente) 28 september 2017