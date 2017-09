City-spits Agüero gewond bij auto-ongeval in Amsterdam PL/IB

05u05

Bron: AD/Reuters 4 Twitter Sergio Agüero, spits bij Manchester City, is in Nederland betrokken geraakt bij een auto-ongeval na afloop van een concert. Agüero zou daarbij verwondingen aan de ribben hebben opgelopen.

Agüero was in Amsterdam voor het concert van de Colombiaanse zanger Maluma. Voorafgaand aan het concert plaatste hij op Instagram een foto samen met de zanger. "Bedankt voor de uitnodiging!" schrijft hij erbij. Agüero zat in een taxi toen die op weg naar het concert tegen een paal crashte.



Manchester City, leider in de Premier League, neemt het morgen op Stamford Bridge op in de topper tegen Chelsea.

De taxi waarin de voetballer zat zou tegen een verkeersmast in Amsterdam Buitenveldert zijn gereden. Verdere details zijn nog niet bekend.