Cipiersstaking wordt zondag opgeschort Redactie

05 juli 2018

14u02

Het overleg tussen de gevangenisbonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vanochtend is constructief verlopen. "De minister heeft een nieuwe onderhandelingsmarge gecreëerd. Daar zijn we tevreden over", zegt Filip Dudal van ACV Openbare Diensten. ACV en ACOD gaan aan hun achterban vragen om de staking in de gevangenissen vanaf zondag 22 uur op te schorten.

Uiteindelijk ligt de beslissing bij de militanten, zegt Dudal, maar sowieso staat er geen nieuw overleg met de minister gepland voor 26 juli. Het kabinet zal een nieuwe tekst overmaken aan de bonden, waarop zij tot die dag opmerkingen kunnen formuleren.

"Er kan verder gestaakt worden, maar tot 26 juli zal er sowieso niets veranderen, daarom gaan we aan de militanten vragen om de acties tot nader order op te schorten", zegt Dudal. De minister zal vrijdag bovendien overleg plegen met het kernkabinet. "We hopen dat hij daar de nodige onderhandelingsmarge krijgt", klinkt het.

De staking gaat dus door tot zondag, maar in principe wordt er in het weekend niet gestaakt, al is het personeel wel gedekt. Gino Hoppe van ACOD benadrukt dat de uiteindelijke beslissing bij de militanten ligt. Vrijdagnamiddag om 14 uur staat er een personeelsvergadering gepland.