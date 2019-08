Cipiersbonden trekken (opnieuw) aan alarmbel over uniformen: “Zeven jaar wachten op nieuwe uniformbroek” HL

29 augustus 2019

15u53

Bron: Belga 3 De vakbonden van de cipiers trekken opnieuw aan de alarmbel over de cipiersuniformen. "Mensen moeten zeven jaar wachten op een nieuwe uniformbroek", zegt vakbondsman Filip Dudal (ACV). Zijn vakbond dient een klacht in tegen ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en het gevangeniswezen. Dat is trouwens niet de eerste keer. Het uniformprobleem sleept al jaren aan. Ook Gino Hoppe (ACOD) bevestigt de problemen. "Het personeel zou schoenbonnen krijgen. Nu krijgen we droogweg te horen dat er geen schoenbonnen komen omdat er geen budget is".

Een cipier van de gevangenis van Wortel is dinsdag door zijn overste naar huis gestuurd omdat hij in korte broek was gaan werken. "Het was 32 graden in het atelier. Ik wou gewoon een beetje comfortabel mijn dagtaak verrichten", zegt Luc Cornelissens (55) in Het Nieuwsblad. Cornelissens wilde met zijn actie ook het tekort aan uniformbroeken aanklagen. "Ik wacht al dertien jaar op een nieuwe, maar die komt nooit."

Verdoken besparingsmaatregel

Het tekort aan uniformen is een oud zeer. De vakbonden stelden minister Geens in het verleden al in gebreke. "Cipiers zijn verplicht een uniform te dragen, maar sommige uniformstukken zijn niet meer verkrijgbaar. Het is gemiddeld zeven jaar wachten op een nieuwe cipiersbroek", zegt Filip Dudal. "Mensen beredderen zich door jeans te dragen of broeken uit doe-het-zelf-zaken", zegt Dudal, die het heeft over een verdoken besparingsmaatregel van justitie.

Het tekort aan cipiersbroeken is lang toegeschreven aan het faillissement van leverancier Pelsmaecker. "Maar dat faillissement is intussen ook al een aantal jaar geleden. Er is een nieuwe leverancier gevonden, maar de achterstand blijft groot. Er is nood aan een grote inhaalbeweging", meent Dudal.

In Het Nieuwsblad zegt het gevangeniswezen dat er sprake is ven "een beperkte achterstand voor de levering van de uniformbroek". "Dat is je reinste onzin. De achterstand is groot", reageert ACOD-vakbondsman Hoppe. Volgens hem blijft het niet bij broeken alleen. "Men had het personeel schoenbonnen beloofd. We hebben nu gevraagd waar die schoenbonnen blijven en men antwoordt droogweg dat er geen budget voor is. Nog een schoolvoorbeeld van de schrijnende situatie bij justitie", aldus Hoppe.

Het kabinet-Geens reageert niet en verwijst door naar het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI). Ook het gevangeniswezen onthoudt zich voorlopig van verdere commentaar.