Cipiers twee uur later aan het werk door vakbondsacties in de gevangenissen ep

05 februari 2018

11u15

Bron: Belga 2 De cipiers starten vandaag twee uur later aan hun shift uit protest tegen het gebrek aan personeel en investeringen in de Belgische gevangenissen. De actie was aangekondigd en is volgens de woordvoerster van het Gevangeniswezen, Kathleen Van De Vijver, voelbaarder in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen.

"De dienstverlening is hervat in Vlaanderen, maar in Wallonië zijn nog acties gepland", aldus Van De Vijver. De acties worden vandaag beter opgevolgd in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen, terwijl dat afgelopen vrijdag nog omgekeerd was. Toen ging slechts een kwart van de cipiers aan de slag in Vlaanderen, terwijl in Wallonië en Brussel 60 procent niet deelnam aan de acties.

"De gevangenissen werken normaal maar er zijn aanpassingen nodig, vooral op het vlak van de tijdschema's voor de wandelingen en de activiteiten", voegde de woordvoerster toe.

De vakbonden ACV en ACOD moeten nu een duidelijk standpunt innemen over het laatste voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Dat voorziet in het inzetten van personeelsleden van de Civiele Bescherming die daarvoor in aanmerking komen.

Voor vrijdag 9 februari staat een 24 urenstaking gepland.