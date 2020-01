Cipiers staken volgende week verder KVDS

26 januari 2020

17u56

Bron: Belga 0 De cipiers voeren ook de komende week nog actie tegen de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Het gevangeniswezen "vermoedt dat het de volgende dagen rekening moet houden met een hogere stakingsbereidheid dan afgelopen weekend", zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

De vakbonden voeren al sinds woensdagavond actie tegen de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren bij stakingen. Volgens de bonden wil Geens het principe te ruim invullen.

Zwaartepunt

Het zwaartepunt van de acties ligt momenteel in Leuven Centraal en Sint-Gillis. Daar is respectievelijk 58,82 en 56,41 procent van het personeel aan het werk gegaan voor de namiddagshift. In Merksplas werkt bijna 86 procent van het personeel, in Gent is dat net geen 97 procent. Verder is er in de gevangenissen van Andenne, Antwerpen, Hasselt, Hoogstraten, Leuven Hulp en Wortel sprake van enkele kleinere individuele stakingsacties. In Andenne zijn de activiteiten en de wandeling voor de gedetineerden daardoor wel opgeschort.





De acties gaan ook de komende dagen nog door. Vanaf de avondshift, zondagavond om 22 uur, zou er sprake zijn van collectieve acties in de gevangenissen van Leuven Centraal, Sint-Gillis, Dendermonde, Mechelen, Ruiselede en Wortel en van individuele acties in Merksplas, Gent en Beveren.

"Er is traditioneel minder stakingsbereidheid in het weekend", zegt woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. "We vermoeden dat we de komende dagen rekening moeten houden met een grotere stakingsbereidheid.”