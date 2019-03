Cipiers Leuven-Centraal blijven staken na "fout signaal" van directie kg

18 maart 2019

12u33

Bron: Belga 0 Een einde van de staking van de cipiers in de gevangenis van Leuven-Centraal is nog niet in zicht. De lokale directie heeft volgens ACOD zonder overleg gedetineerden overgebracht naar de nieuwe vleugel, wat door de vakbond gezien wordt als een uitlokking. "Op lokaal niveau is sociaal overleg niet meer mogelijk", aldus vakbondsman Hans Lemmens.

Vanochtend waren er slechts enkele personeelsleden aan het werk. Volgens de vakbond gaat het om twee cipiers met een vroege shift en vier tot vijf met een dagshift.



De cipiers van Leuven-Centraal legden zaterdag het werk neer uit protest tegen het personeelstekort. Aanleiding is de opening van een nieuwe vleugel in de gevangenis die plaats biedt aan een honderdtal gedetineerden, wat het totale aantal op termijn op zowat vierhonderd zal brengen. Volgens de vakbonden is er echter te weinig bewakingspersoneel voorzien om de gevangenis veilig te laten functioneren.

“Fout signaal”

Vandaag werd een aantal gedetineerden overgebracht naar die nieuwe vleugel, laat Lemmens weten. Dat gebeurde op initiatief van de directie, zonder dat er overleg is gepleegd. Lemmens spreekt van "een fout signaal". "Daardoor is er geen overleg meer mogelijk op lokaal niveau", aldus de ACOD'er.



De vakbond stuurde zaterdag een mail naar het kabinet van minister van Justitie Koen Geens met de vraag tot overleg, maar zei nog geen reactie te hebben gekregen.

Overleg

Minister Geens laat weten bereid te zijn de vakbonden te ontvangen voor een gesprek. Volgens zijn woordvoerster is er al "veelvuldig" overleg geweest over het openen van de vleugel in Leuven-Centraal.



"Dit wordt op lokaal niveau voorbereid. Extra plaatsen die er zijn, moeten in gebruik genomen worden", aldus het kabinet. "De aanwerving van penitentiaire bewakingsassistenten wordt constant gemonitord. Onverwachte vertrekkers zijn altijd moeilijk op te vangen, maar de overheid blijft inzetten op nieuwe aanwervingen en mutaties."

Het Gevangeniswezen laat weten dat er bij hen geen overleg gepland is, aangezien de vakbond rechtstreeks de minister gecontacteerd heeft.