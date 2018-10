Cipiers in Hasselt voeren actie na nieuwe agressieve aanval van gevangene ADN

10 oktober 2018

11u20

Bron: Belga 1 De cipiers in de gevangenis van Hasselt voeren actie nadat er zich weer een geval van agressie heeft voorgedaan. Twee cipiers liepen verwondingen op nadat ze door een gedetineerde werden aangevallen.

Voor 24 uur is het nachtregime van kracht in de Hasseltse strafinrichting. "Alleen de maaltijden worden bedeeld. Voor de rest zijn er geen activiteiten", bevestigt ACOD-vakbondsman Kristof Muyters.

Een gevangene viel gisteren twee cipiers aan, toen de maaltijdbedeling plaatsvond. Bij het openen van zijn cel ging hij de penitentiaire beambten te lijf. Het personeel had al bepaalde signalen opgemerkt bij de gevangene, die normaal naar een strengere afdeling zou worden overgeplaatst. Blijkbaar was dat nog niet gebeurd met het incident tot gevolg.



Woensdag 26 september raakte een vijftal cipiers gekwetst door een incident met een 37-jarige Tsjetsjeense Syriëstrijder. Na dat voorval voerden de cipiers in de Hasseltse gevangenis ook een 24 uren-actie. Het personeel liet twee weken geleden al verstaan dat ze misnoegd waren.

Ook geval van agressie in Beveren

Ook in de gevangenis van Beveren vond maandagavond een geval van ernstige agressie plaats. Volgens de woordvoerster van het Gevangeniswezen raakte daarbij niemand fysiek gekwetst.

De liberale vakbond VSOA stelt dat het ging om agressie naar een gevangenisbewaker toe, en dat werd gevraagd om de gedetineerde te verwijderen uit de gevangenis. De politie onderzoekt de zaak, en daarnaast loopt ook de tuchtrechtelijke procedure met betrekking tot de sanctie die de betrokken gedetineerde moet krijgen.