Cipier getuigt over radicalisering in onze gevangenissen: "Ik ken er al zeker tien die bereid zijn om aanslag te plegen" Karen Van Eyken

31 mei 2018

17u53

Bron: RTL 356 De schutter van Luik die als autochtone Belg radicaliseerde in de gevangenis, blijkt geen alleenstaand geval. Cipiers getuigen dat de draaideurcriminelen van vandaag in een schrikbarend tempo uitgroeien tot de terroristen van morgen.

Tegenwoordig lijken gevangenissen de bakermat van de jihad te zijn. Het fenomeen is zo verontrustend dat cipiers aan de alarmbel trekken. Boeven met een kort of lang strafblad vallen steeds vaker ten prooi aan de indoctrinatie van islamisten, die een echte dominante strategie hebben ontwikkeld om heer en meester te zijn in de gevangenissen.

Ook Benjamin Herman, de schutter van Luik die drie mensen in koelen bloede vermoordde, werd geïndoctrineerd door moslimextremisten.

"We hebben gezien hoe ze hem brainwashten", getuigt een cipier aan RTL. "Hij was in se geen terrorist maar een dronkaard. Ze hebben maandenlang op hem ingepraat en druk op hem uitgeoefend tot hij tot de actie is overgegaan."

Islamisten proberen voortdurend andere gevangenen te bekeren en hun ideologieën op te dringen. "Ik ben er honderd procent van overtuigd dat de terroristen van morgen nu in onze gevangenissen zitten. Ik heb er al grofweg tien in gedachten die klaar zijn om tot de daad over te gaan."

De gevangenen die aan de zijde van IS gingen strijden, worden beschouwd als ware helden onder de geradicaliseerde gemeenschap.

Gedetineerden die terugkeren uit Syrië scheppen op over hun oorlogsmisdaden en het aantal doden dat ze hebben gemaakt.

Het is een ware epidemie en cipiers zijn ontzettend bezorgd. "Islamisten die andere Belgen proberen te bekeren, zijn werkelijk overal. Ik zie niet in hoe de Belgische regering oplossingen kan vinden om het radicalisme in te dijken."