Cipier aangehouden voor drugshandel in gevangenis

SVM

28 februari 2019

21u56

Bron: Belga

Een cipier van de gevangenis van Andenne is vanavond aangehouden wegens drugshandel in de strafinrichting. Dat meldt het parket van Namen. De cipier was vanmorgen opgepakt na huiszoekingen in de gevangenis. Drie andere cipiers werden van dezelfde feiten verdacht.