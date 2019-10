Cindy Franssen en Griet Smaers aangesteld als interim-voorzitters van CD&V Redactie

08 oktober 2019

20u36

Bron: Belga, De Morgen 0 Cindy Franssen en Griet Smaers zijn door CD&V aangesteld als interim-voorzitters van de partij. Dat meldt Belga. Cindy Franssen (43) is sinds dit jaar Europarlementslid, Griet Smaers (42) zetelt sinds 2014 in de Kamer. De twee zullen CD&V ad interim leiden, ten laatste op 6 december moet de nieuwe partijleider bekend zijn.

CD&V heeft vandaag haar algemene vergadering samengeroepen. Die gaf het officiële startschot voor de zoektocht naar de opvolger of opvolgster van voorzitter Wouter Beke.

Kandidaten kunnen zich tot 21 oktober bekend maken. Daarna mogen de leden van CD&V elektronisch of op papier stemmen voor hun favoriet. De winnaar moet een meerderheid van minstens 50 procent halen. Als dat niet lukt in een eerste stemronde, dan gaan de twee best scorende kandidaten door naar een tweede. Daar moet dan de beslissing vallen.



Hoewel er nog geen officiële kandidaten zijn opgestaan, circuleren er wel al namen. Onder hen die van jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, burgemeester van Roeselare Kris Declercq, West-Vlaams Kamerlid Hendrik Bogaert, minister Pieter De Crem en Vincent Van Peteghem, de leider van de ‘twaalf apostelen’ die de partij hebben doorlicht na haar verkiezingsnederlaag.

Vlaams boegbeeld Hilde Crevits is geen kandidaat.