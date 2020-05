Cijfers overlijdens weer bijgesteld naar boven: nu worden ook die meegerekend op basis van longfoto of vermoeden van artsen in ziekenhuizen KVDS

06 mei 2020

12u06 12 De overheid heeft opnieuw een correctie uitgevoerd op de cijfers van het aantal overlijdens door het coronavirus in ons land. Voortaan zullen in ziekenhuizen niet alleen de coronagevallen geteld worden die aangetoond zijn met een laboratoriumtest, maar ook die gevallen die bevestigd zijn door een longfoto of een vermoeden van de artsen op basis van klinische symptomen. Vandaag klom het totale cijfer daardoor met 229 extra sterfgevallen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Die overlijdens vonden allemaal plaats in onze ziekenhuizen in de periode tussen 24 maart en 4 mei en zijn met terugwerkende kracht aan het totale aantal overlijdens toegevoegd”, aldus viroloog Steven Van Gucht.

Infectie

In 71 van de gevallen werd de besmetting bevestigd door een foto van de longen, die duidelijk wees op een infectie met het nieuwe coronavirus. 157 andere zijn mógelijke coronagevallen: ze werden niet bevestigd met een test uit een laboratorium of een foto van de longen, maar artsen vermoeden wél sterk dat het om Covid-19 ging. Het is niet duidelijk waar het overgebleven geval over ging om aan het totaal van 229 extra gevallen te komen.





“Vanaf nu zullen systematisch alle Covid-19-overlijdens in het ziekenhuis die bevestigd werden met een scan van de longen of waarvan men vermoedt dat het om een Covid-19-overlijden gaat op basis van klinische symptomen elke dag toegevoegd worden aan de overlijdens in de ziekenhuizen”, aldus nog Van Gucht.

Het totale aantal doden staat intussen - na deze correctie - op 8.339. De evolutie zit wel in een dalende lijn, volgens Van Gucht. De cijfers nemen af met 6 tot 11 procent per dag.

Ook opmerkelijk: het sterftecijfer is sinds enkele dagen hoger in de ziekenhuizen dan in de zorgcentra. Volgens virologen ligt dat aan het feit dat de toestand in de zorgcentra de jongste dagen fel verbeterd is met dank aan de verhoogde testcapaciteit, waardoor beter ingegrepen kan worden. “In ziekenhuizen gaat de daling geleidelijker en trager", aldus nog Van Gucht.

Lees ook: OVERZICHT. 116 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld: “Opnieuw lichte stijging”

Bekijk ook:

Een op de vier Belgen denkt deze zomer op vakantie te gaan



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.