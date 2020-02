Ciara richt schade aan: deel van dak Ghelamco Arena waait weg, 200 zonnepanelen weggeblazen Redactie

11 februari 2020

08u47 6 Storm Ciara heeft lelijk huis gehouden in het land. In de Ghelamco Arena in Gent, de thuisbasis van voetbalclub KAA Gent, waaide een deel van de luifel boven de tribune los. In Kortemark waaiden dan weer 200 zonnepanelen weg en in verschillende delen van het land kleurde alles wit door hagelbuien.

Gisterenavond kwam een groot deel van de luifel boven zitvak 323 naar beneden in de Gentse Ghelamco Arena. Het stuk van metaal van ongeveer 100 vierkante meter belandde op de parking Albert Heijn. “Enkele uren eerder en dit had fataal kunnen zijn”, aldus gebouwbeheerder Wilfried Gees. “Overdag is het daar aardig druk. De supermarkt was gelukkig al lang gesloten, waardoor er geen gewonden vielen. Ook raakten er geen auto’s beschadigd.”

200 zonnepanelen weggeblazen

In Kortemark hebben rukwinden maandagavond tijdens een forse buienlijn rond 22 uur zo’n 200 zonnepanelen van het dak van bakstenenproducent Wienerberger geblazen. De panelen vlogen tientallen meters in het rond en sloegen gaten in de daken van twee nabijgelegen woningen en het metaalconstructiebedrijf van Wim Vervenne.

Sneeuw en hagel

Op verscheidene plaatsen in ons land deden sneeuw en hagel alles wit kleuren. Niet alleen in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen. Op sociale media worden beelden gedeeld van sneeuw op de Brusselse ring, en ook in Harelbeke kleurde alles wit na een ferme hagelbui.