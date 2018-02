Chronische ziekten wegen steeds meer op budget RIZIV TTR

28 februari 2018

08u21

Bron: L'Echo 1 De uitgaven gelinkt aan chronische ziekten kenden een sterke stijging, zo bericht L'Echo vandaag. De krant baseert zich op een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij de meer dan 2 miljoen leden, met gegevens van 2010 tot 2015.

Het aantal chronische ziekten is met 12 procent toegenomen op vijf jaar tijd, naar bijna één lid op de vier (24,8 procent) in 2015, of 520.523 mensen. De kans dat iemand door een chronische aandoening wordt getroffen, neemt ook toe met de leeftijd. Dat aantal zal dus nog oplopen met het oog op de vergrijzing.

Daarnaast liep ook de kost van de zorgen op. Zo namen de jaarlijkse gemiddelde uitgaven voor een chronische zieke toe met 10 procent gedurende diezelfde periode (2010-2015), tot 5.746 euro.

In vijf jaar tijd zijn de uitgaven aan chronische ziekten van 67,4 procent van het budget van het RIZIV, opgelopen tot 70,4 procent.