Chronische darmpatiënten willen toiletpas wettelijk afdwingbaar maken kv

26 maart 2018

18u42

Bron: Belga 18 Patiënten met een chronische darmaandoening krijgen nog te vaak het deksel op de neus wanneer ze toegang vragen tot het toilet dat ze vaak onverwacht maar dringend nodig hebben. Dat blijkt uit beelden die de patiëntenverenigingen CCV-vzw en Association Crohn-RCUH, in samenwerking met het farmaceutisch bedrijf Takeda, maakten met een verborgen camera. Om hier verandering in te brengen, lanceren zij een petitie om de toiletpas wettelijk afdwingbaar te maken.

Dringend moeten, maar geen toegang hebben tot een toilet. Een ongemak voor de meeste mensen, maar een drama voor patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Deze twee chronische darmaandoeningen, ook bekend onder de verzamelnaam IBD, kunnen onder andere hevige buikkrampen en acute diarree veroorzaken. De toiletpas zou mensen met deze chronische darmaandoeningen toegang moeten verlenen tot alle toiletten. Maar deze pas is - net zoals de ziektes zelf - te weinig bekend, en bovendien niet wettelijk afdwingbaar.

Het gevolg daarvan wordt pijnlijk duidelijk op de beelden die CCV-vzw, Association Crohn-RCUH en Takeda maakten met een verborgen camera. "In de video is te zien hoe medewerkers van winkels en andere zaken weigeren om IBD-patiënten toegang te geven tot hun toilet", zegt Inge Vandelannoote van patiëntenvereniging CCV-vzw. "Zelfs wanneer ze hun situatie duidelijk uitleggen en hun toiletpas tonen, stuiten ze op een muur van onbegrip."

Om het tij te keren, willen de verenigingen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zichtbaar maken, zodat patiënten op vertoon van de toiletpas altijd en overal toegang krijgen tot toiletten op openbare plekken.

"Deze verborgen camera toont duidelijk aan hoe belangrijk het begrip voor de patiënten en de wettelijke afdwingbaarheid van de toiletpas is", zegt Daniel De Bast van patiëntenvereniging Association Crohn-RCUH. "Die toiletpas bestaat al sinds 1987, maar heeft geen enkele dwingende kracht. Daarom lanceren we deze petitie waarmee we de overheid gaan wakker schudden, zodat ze eindelijk werk maakt van die afdwingbaarheid. We nodigen iedereen uit om die te ondertekenen."

Wie de petitie wil tekenen, kan dat doen op supportIBD.be.