Chronisch zieke patiënte (39) verplicht met pensioen: "Ik ben fit genoeg om te werken, maar ik mag niet"

PKM

20 januari 2018

Amper 39 is ze en al 5 jaar (verplicht) gepensioneerd. Tinneke Van de Velde uit Melsele werkte als opvoedster in een ambtenarenstatuut, maar kreeg leukemie toen ze 27 was. Ze herstelde, maar vier jaar later was er een terugval en omdat haar ziekteverlof was opgebruikt, werd ze medisch ongeschikt verklaard. Ze moet nu rondkomen met 689 euro per maand.