Christophe Peeters (Open Vld Gent) haalt uit: "De maskers zullen nog afvallen"

03 januari 2019

18u13

Een dag nadat de Gentse liberalen een compromis bekendmaakten over de toekomst van Christophe Peeters, blijkt de wonde bij de voormalige schepen nog niet geheeld. Peeters omschrijft de voorbije saga als "duidelijk opgezet spel" door "een aantal mensen". "De maskers zullen nog afvallen", klinkt het vanavond vlak voor de installatievergadering van de Gentse gemeenteraad.

Peeters wordt geen schepen voor Open Vld in Gent, een beslissing die door het partijbestuur werd genomen na een onverwachte stemming. De functie gaat naar Sami Souguir, die bij de gemeenteraadsverkiezingen minder voorkeurstemmen haalde. De saga zorgde voor verhitte gemoederen bij de Gentse liberalen.



Gisteren leek de strijdbijl begraven na een gezamenlijke persconferentie met de nieuwe Gentse burgemeester Mathias De Clercq. Daar werd Peeters een prominente rol beloofd binnen de partij. Hij wordt ondervoorzitter van de gemeenteraad, en na drie jaar kan hij het voorzitterschap overnemen.

Ik had schepen moeten zijn, punt Christophe Peeters (Open Vld Gent)

Omgeslagen bladzijde?

Peeters zegt loyaal te zijn aan zijn kiezers en zegt niet te willen overstappen, ondanks de zware gebeurtenissen. "Ik had schepen moeten zijn, punt", klinkt het vandaag.



Peeters zal voor Open Vld zetelen in de gemeenteraad en een job zoeken in de privésector. Hoelang hij wil zetelen, kan de ex-schepen nog niet zeggen. Dat zal afhankelijk zijn van hoe combineerbaar dat is met zijn privéactiviteiten.



Gisteren sprak De Clercq van "een omgeslagen bladzijde", maar Peeters laat vandaag optekenen dat het laatste woord nog niet is gezegd. Om 19 uur vervullen de Gentse gemeenteraadsleden de officiële eedaflegging tijdens de installatievergadering.