Christophe Busch stapt op als algemeen directeur van Kazerne Dossin kg

04 november 2019

13u12

Christophe Busch stapt op als algemeen directeur van Kazerne Dossin in Mechelen. Dat heeft hij vanmiddag laten weten. Als reden voor zijn vertrek haalt hij de relatie met het bestuur van de organisatie aan. Volgens Busch perkte het bestuur "de ruimte tot verbinding" telkens weer in, en holde het die uit. "Dit frequent in een communicatiestijl die niet langer te verzoenen is met mijn visie op leiderschap", luidt het in een mededeling.

Busch was sinds 2012 als operationeel directeur aan de slag in Kazerne Dossin. Sinds 2016 was hij algemeen directeur in het museum en onderzoekscentrum over de Holocaust en de mensenrechten.

Het ontslag van Busch komt er na "zorgvuldige afweging".



"Het is met spijt dat ik afscheid neem van een schitterend team waarmee we de laatste jaren Kazerne Dossin zowel op de kaart hebben gezet, de geschiedenis zijn plaats hebben gegeven, het herdenken vorm hebben gegeven en de onderliggende mechanismen hebben vertaald naar de actualiteit", stelt hij.