Christine (45) spoorloos verdwenen nadat ze vertrok bij haar vader HR

26 april 2018

16u43

Bron: Federale Politie 551 De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 45-jarige Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk). De vrouw verdween zondag nadat ze haar vader had afgezet in Antwerpen.

Dat gebeurde zondagavond na 20 uur. Sindsdien gaf de vrouw geen teken van leven meer. Mevrouw Lenaerts verplaatste zich toen met een donkergrijze Dacia Duster met de nummerplaat 1 SEA 519. Ze is ongeveer 1 meter 70 lang en mollig gebouwd. Ze heeft blond half lang haar en spreekt Nederlands. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een trui met wit en rode verticale strepen.

Wie menvrouw Lenaerts of haar voertuig nog gezien of weet u waar ze is, kan contact opnemen met de speurders via deze link of door te bellen naar 0800/30 300.