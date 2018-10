Christian (87) stond als oudste kandidaat op Brusselse lijst, maar is nu onverwacht overleden avh

05 oktober 2018

17u23

Bron: Belga 0 Christian Boone, 87 jaar en kandidaat op de lijst cdH-CD&V+ voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Jans-Molenbeek, is vrijdag onverwacht thuis overleden. "We verliezen een vriend, een strijdmakker en een overtuigde Molenbekenaar", zegt lijsttrekker Benjamin Dalle.

Boone stond op plaats 43 op de gezamenlijke lijst van de humanisten in Molenbeek. Als gepensioneerde ondernemer en wandelend geschiedenisboek had hij nog heel veel "goesting" en overtuigingskracht in zich. Een van zijn kernpunten was dan ook het helpen van jongere generaties en het uitwisselen van levenservaring om zo aan een gezamenlijke toekomst te bouwen.

"Christian zat nooit stil. Hoewel hij 50 jaar ouder was dan ikzelf, ging hij als laatste naar huis. Logisch, want hij had zoveel te vertellen tegen al wie het horen wilde", vertelt Dalle. "Over hoe belangrijk de christendemocratie was en is voor onze sociale bescherming, over de gelijkwaardigheid van alle mensen, over mensen die het moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, over zijn engagement voor onze gemeente. Christian was fel in de discussie, overtuigd van zijnn principes, maar zacht in de omgang, met groot respect voor een ander zijn overtuiging."

De overleden Boone zal als kandidaat niet meer vervangen worden op de lijst, aangezien deze al ingediend werd. Hij kan dus nog stemmen krijgen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar indien Boone verkozen wordt, zal hij opgevolgd worden door een andere kandidaat.

In de onderstaande video stelde Christian Boone zich nog voor aan de kiezer.