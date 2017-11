Christelijke vakbond ACV trekt naar rechter tegen pensioenhervorming, voorzitter Leemans haalt uit naar "waardenloos en normenloos" rechts rvl

12u32

Bron: Belga 0 BELGA ACV-voorzitter Marc Leemans De christelijke vakbond ACV stapt naar de rechter tegen de pensioenhervorming van de federale regering. Die werd gisteren goedgekeurd in het parlement, maar is volgens ACV-voorzitter Marc Leemans "contractbreuk". Dat zei hij op een congres van de christelijke vakbond, waar hij ook zwaar uithaalde naar N-VA en Open Vld. Op sociaal-economisch vlak is rechts "waardenloos en normenloos", zei Leemans, die opriep om te kiezen voor een ander beleid.

Leemans verwijt rechts "tomeloos respect voor de rijken" te hebben maar "respectloos" te zijn voor gewone mensen. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de regeringsbeslissing om te mogen bijverdienen via allerlei digitale deelplatformen. "19de-eeuwse arbeidsvormen van stuk- en taakloon. Al dan niet op afroep. Daens keert zich om in zijn graf".

Kregen vrijdag op het congres een veeg uit de pan: N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt, Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten of Open-Vld-staatssecretaris Philippe De Backer. "Bikkelhard in de strijd tegen de kleine uitkeringsfraude. Maar boterzacht voor de enorme fraude van bedrijven, inzake lonen, sociale bijdragen of arbeidsbescherming", klinkt het over die laatste.

Leemans roept op tot een ander beleid en andere politieke keuzes. "Maar dan komt het erop aan dat gewone mensen goed kiezen. Daar zullen we samen anderhalf jaar lang hard aan werken". WDM/RBR/

