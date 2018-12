Christelijke Mutualiteit gaat stevig afslanken: “Overtal van 600 à 700 voltijdse betrekkingen” ADN

15 december 2018

06u26

Bron: Belga 0 De Christelijke Mutualiteit gaat stevig ­afslanken. Er is een overtal van zo'n 600 à 700 voltijdse betrekkingen, kreeg de vakbond al te horen. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag. "We gaan op een gecontroleerde manier afbouwen. Nu niets doen is schuldig verzuim. De ganse sector is in verandering", zegt Alain Florquin, personeelsdirecteur bij de CM.

Begin december klopte het grootste ziekenfonds van het land 'Plan Nova' af. Door een forse centralisering en digitalisering wil de directie tegen 2022 intern orde op zaken stellen. Die omschakeling heeft ook ingrijpende gevolgen voor het personeel.

"De directie liet ons al weten dat er nu naar schatting 600 à 700 VTE's (voltijdsequivalenten) te veel zijn. Daardoor ­kunnen er straks zelfs een paar duizend mensen een andere job krijgen binnen of buiten de CM", zegt vakbondssecretaris Pieter Liagre (LBC-NVK).



Over concrete cijfers houdt de directie zich nog op de vlakte. "We willen nu geen paniekboodschappen uitsturen", zegt Florquin, die de ongerustheid countert. "We krijgen ook continu extra taken bij, waardoor er een verschuiving zal zijn van jobinhoud.”



Als alternatief is outplacement mogelijk. Ook wordt het personeelsbestand via natuurlijke afvloeiingen afgebouwd.