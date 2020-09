Exclusief voor abonnees Chris De Stoop schrijft boek over gruwelmoord op zijn oom Daniel: "Een wéék lag hij daar en kwamen ze soms terug om meer geld. Het hele dorp wist het en deed niets" Katrien De Meyer

13 september 2020

06u00 0 Een hooivork. Een plank uit de schuur. Een oude kolenkachel. Met zijn eigen dagelijkse voorwerpen wordt de oude, vereenzaamde boer Daniel Maroy “ambachtelijk” afgemaakt in 2014. Al snel blijkt de jeugdbende van het Waalse dorp betrokken, jongens tussen 18 en 21 jaar. Achterneef van de boer -schrijver Chris De Stoop (62)- draait elke steen in het dorp om. Wat overkwam de verstoten kluizenaar die niemand wat kon schelen?

Zaterdag 22 maart 2014

18 uur: In het Henegouwse dorpje Saint-Léger, vlak bij de Franse grens, vertrekt boer Maroy - nog kloek voor zijn 84 jaar - zoals elke zaterdagavond te voet van zijn achttiende-eeuwse vierkantshoeve naar de Colruyt. Drie kwartier bergop. Altijd door het schemerdonker, want zowel de supermarkt als de bank Belfius laat hem enkel vlak voor sluitingstijd binnen. Zijn onverzorgde uiterlijk zou andere klanten afschrikken. In het dorp kijken ze neer op de stugge kluizenaar, dinosaurus uit een lang verdwenen plattelandsleven. Met de caissières is er nog wel hartelijk contact. Soms zijn zij de enige mensen die de boer in een week ziet. Zoals steeds haalt hij aan de kassa een dik pak verfrommelde biljetten uit zijn jas om te betalen.

19.51 uur: Op de bewakingsbeelden sloft de boer de parking af. Op weg naar huis blijft hij zoals elke week enkele minuten naar het huis van Yvette staren, de enige vrouw die hij ooit de liefde verklaarde.

20.13 uur: Ping. Rafael (19), de stagiair op de slagerijafdeling die zonet nog 'fijn weekeinde!' kreeg toegewenst door Maroy, ontvangt een sms. 'Of de oude viezerik al weg is?' Afzender: twee maten van de 12-koppige jongerenbende die het dorp al jaren treitert met kleine diefstallen, vernielingen, nachtlawaai en druggebruik. Rafael strooide het bankbiljettenverhaal al maanden rond.

20.30 uur: In het pikdonker en met een zak vol eten, opent de boer de poort van zijn hoeve. Arme Daniel.

Zaterdag 29 maart 2014, één week later

1.14 uur: De brandweer rukt uit voor een boerderijbrand, een vuurstorm van meer dan 1.000 graden. Onder de ingestorte binnenmuren vindt het korps die nacht het verkoolde lijk van de boer, de benen geïmmobiliseerd onder een omgekantelde kachel. De speurhond blaft tweemaal: brandversnellers. De vier koeien in de stal overleven, maar moeten een dag later ziek van de rook afgemaakt worden.

Wat is de oude boer in 's hemelsnaam overkomen in de zeven tussenliggende dagen?

