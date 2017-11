Chodiev wordt via videoconferentie verhoord in commissie Kazakhgate Redactie

18u11

Bron: Belga 0 IMAGEGLOBE Patokh Chodiev. De Belgische advocaten van Patokh Chodiev hebben bevestigd dat hun cliënt zal meewerken aan een hoorzitting via videoconferentie. Dat meldt Dirk Van Der Maelen (sp.a), voorzitter van de commissie Kazakhgate.

De commissie maakte woensdag bekend dat ze Patokh Chodiev via een videoconferentie wil horen. De zakenman, die centraal staat in het dossier-Kazachgate, was woensdag uitgenodigd in de onderzoekscommissie, maar beschikt over een medisch attest waaruit blijkt dat hij de lange verplaatsing vanuit Moskou naar Brussel niet aankan.

Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen maakte daarop het voorstel over om Chodiev via teleconferentie te verhoren in de Belgische ambassade in Moskou. Ten laatste vandaag zouden de advocaten het antwoord van Chodiev overmaken.

Indien hij geweigerd zou hebben, had de onderzoekscommissie een proces-verbaal van niet-verschijning aan de procureur-generaal van Brussel bezorgd met de vraag er het nodige gevolg aan te geven, kondigde Van der Maelen vorige week aan.

Zover komt het dus niet. De advocaten van Chodiev hebben bevestigd dat hun cliënt zal meewerken aan de videoconferentie.