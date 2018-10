Chocolade Jacques dreigt deuren te sluiten: 70 banen op de helling kg

23 oktober 2018

17u43

Bron: Belga 0 Chocoladebedrijf Baronie heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot sluiting aangekondigd van Chocolade Jacques in Eupen. Een 70-tal banen is bedreigd. De directie wil de fabriek sluiten in mei, zo werd bij de vakbonden vernomen.

Baronie wil de fabriek sluiten wegens niet rendabele investeringen en de opgestapelde verliezen sinds 2011, toen Baronie het bedrijf overnam van Barry Callebaut. Jaqcues verloor toen reeds de productie van chocolade. Die komt er sindsdien toe in vloeibare vorm, om dan in Eupen tot repen of pralines verwerkt te worden. Ook het verlies van een Britse klant speelde een rol bij de beslissing. Baronie sloot net nog een fabriek in Nederland.

Er is momenteel een personeelsvergadering gaande.