Chirurge die dochter (14) vermoordde krijgt laatste woord: "Als ik de klok kon terugdraaien, zou dit niet gebeurd zijn”

21 maart 2019

10u10

Bron: Belga 2 Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Mehrnaz Didgar vanochtend het laatste woord gekregen. "Ik aanvaard elke beslissing", zei de neurochirurge. De 12-koppige jury is momenteel in beraad over de schuldvraag.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht in haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.



"Het is een zware week geweest, waarin ik moeilijke momenten heb beleefd”, zei Didgar in haar laatste woord. “De gebeurtenissen werden onder een vergrootglas gehouden. Er kwamen bij mij ook goede herinneringen aan vroeger naar boven. De ontbijtmomenten op zaterdag en vrijdagvond samen op de grond televisie kijken bijvoorbeeld."

“Ik aanvaard elke beslissing”

"Als ik de klok terug zou kunnen draaien, zou dit niet gebeurd zijn. Vanaf het eerste moment vond ik het akelig dat ik als moordenares zou bestempeld worden. Ik voel de pijn van Steven. Ik weet wat dit voor hem betekent." Steven Pans is de ex-echtgenoot van Didgar en vader van Eline.



"Ik vraag de jury niets. Ik aanvaard elke beslissing en zal mijn straf sereen uitvoeren. Voor mij is het belangrijk dat iedereen weet dat ik vanaf het eerste verhoor tot nu de waarheid heb verteld. Ik heb iedereen in de ogen gekeken. Ik ben eerlijk, open en altijd correct geweest. Ik kan ook in de spiegel naar mezelf kijken”, aldus de beschuldigde.

Schuldig aan doodslag?

De jury heeft zich inmiddels teruggetrokken met slechts twee vragen op zak. Er is maar één hoofdvraag, met name of Didgar schuldig is aan doodslag. Als het antwoord ‘ja’ luidt, wordt overgegaan naar de bijkomende vraag die polst naar de verzwarende omstandigheid.

De gezworenen buigen zich over de vraag of de opzettelijke doding met voorbedachten rade uitgevoerd is. Bij een positief antwoord is Didgar ook schuldig aan moord.

Vermassen: “Spreek haar vrij”

Jef Vermassen, de advocaat van Didgar, pleitte gisteren onschuldig voor zijn cliënte. Volgens Vermassen handelde de moeder uit onweerstaanbare drang. “Kindermoord is het enige misdrijf dat uit liefde gepleegd wordt. Ik vraag de jury om Mehrnaz Didgar niet schuldig te verklaren. Spreek haar dus vrij”, klonk het gisteren.

Dat kwam als een verrassing, en ook weer niet. De raadsman had vorige week op de eerste dag van het proces al in zijn kaarten laten kijken tijdens de voorlezing van de akte van verdediging. “Het volstaat niet om de feiten te plegen en te bekennen. Vraag is of we haar daarvoor verantwoordelijk kunnen stellen.”

Verstikking getimed

Vermassen herhaalde gisteren dat de beschuldiging van moord op zich niet betwist wordt. De verstikking nam vijftien minuten in beslag. Didgar heeft dat getimed met haar chronometer.

Voor de tegenpartijen kwam de vraag van de advocaat onverwacht. Veel waarnemers dachten dat hij zich vooral zou focussen op de strafmaat, na de schuldigverklaring dus. Het witte konijn dat de raadsman uit zijn mouw schudde, was een precedent voor de raadkamer in Dendermonde van negen jaar geleden.

