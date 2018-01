Chiro uit Oost-Vlaanderen ziet eigen kampfoto's verschijnen op Russische pedowebsite Redactie

07u43

Bron: Het Nieuwsblad 0 Mine Dalemans Een Vlaming heeft meer dan 5.000 gestolen foto's met kinderen gepost op de Russische pedowebsite Image Search. Ook tientallen beelden van een kamp van een Oost-Vlaamse Chiro-afdeling drie jaar geleden staan op de controversiële site. De jeugdbeweging heeft gisteren een klacht ingediend bij de politie, meldt Het Nieuwsblad.

De Vlaming is sinds vorig jaar als lucky.number13 actief op Image Search. In acht maanden tijd postte hij er meer dan 5.000 kinderfoto's. Vijf dagen geleden zette hij een nieuw album online met de naam 'teens and tweens, summercamp 55'. Op de beelden staan jonge, spelende kinderen, onder meer in het zwembad. 43 van die foto's werden genomen tijdens het Chirokamp van een Oost-Vlaamse afdeling drie jaar geleden, weet Het Nieuwsblad. Onder de foto's plaatsten pedofielen perverse reacties.

De betrokken Chiro was geschokt toen ze dat ontdekte en diende meteen klacht in bij de politie. “Amper een week geleden hebben we onze kampfoto’s op een aparte fotowebsite gezet”, zegt de groepsleider aan Het Nieuwsblad. Ze kwamen dus al erg snel in de verkeerde handen van lucky.number13 terecht. Die postte op Image Search ook onder meer zelfgemaakte foto's van kleine meisjes op de markt van Brugge. Hij beweert op de pedosite zelfs dat hij het vriendinnetje van zijn zoon heeft aangerand.

Onderzoek

De andere commentaren zijn al even verontrustend. Pedofielen maken er afspraken om elders verder te communiceren met elkaar om kinderporno uit te wisselen.

Chirojeugd Vlaanderen hoopt de foto's zo snel mogelijk van de website te krijgen. "De privacy van deze kinderen wordt compleet geschonden", zegt directeur Erwin Cools in Het Nieuwsblad.

De federale politie is bezig met de zaak en houdt de Russische website al langer in de gaten. De afgelopen twee jaar zijn al tien Belgische mannen opgepakt in het dossier.