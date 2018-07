Chiro moet kamp vroegtijdig stopzetten door virus Alexander Haezebrouck

20 juli 2018

10u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 De chiro van Beselare heeft hun kamp noodgedwongen vroegtijdig moeten beëindigen. Door een virus werden te veel kinderen ziek waardoor de leiding de beslissing nam om het kamp stop te zetten. Het gaat om het virus gastritis, een maag-darm ontsteking zonder veel erg.

“We hebben de beslissing met spijt in het hart moeten nemen maar we konden niet anders. De kinderen moeten vooral vaak overgeven”, zegt hoofdleidster Lies Eeckhout. “Gisteren werden de jongste leden al opgehaald door de ouders. Vandaag vertrekken we samen met de andere kinderen opnieuw richting Beselare.”

In de meeste gevallen gaat het virus na één of twee dagen vanzelf over. Naast overgeven, zaten de kindjes ook met diarree. Vermoedelijk heeft één iemand het virus binnen gebracht en daarmee de anderen besmet die in dit warme weer dicht op elkaar leefden.



De chiro vertrok op 11 juli voor een tiendaags kamp naar Herbeumont in de Ardennen en zou normaal pas zaterdag terugkeren. De chiro plant wel nog een gezamenlijk afsluitmoment. In totaal was de groep met 230 kinderen op kamp.