Chiro en souts geven leiding advies voor speciale maatregelen tegen hitte en droogte: "Bouw voldoende rust in" Redactie

19 juli 2018

15u16

Bron: belga 0 Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen hebben aan hun leiding advies gegeven om de hitte en droogte de baas te kunnen op zomerkampen en bivakken. Zo wordt er extra zorg voorzien voor de kinderen en moet er omzichtig omgegaan worden met voedsel. Dat blijkt uit een korte rondvraag.

De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft eind juni al via de sociale media maatregelen aangekondigd en een actieplan opgesteld. "We roepen onze leiding op om extra zorg en toezicht te geven voor de kinderen, vooral de kleinsten", zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van de scouts. "Onze groepen op kamp moeten voldoende rust inbouwen en 's middags de schaduw opzoeken. Ook voldoende insmeren en veel drinkwater voorzien, is belangrijk."

Ook Chirojeugd Vlaanderen heeft zijn leiding dezelfde soort tips aangeboden. "We raden onze leiding aan aandacht te besteden aan voldoende drinken, goed insmeren, schaduw en verkoeling opzoeken en waterspelletjes aanbieden", legt nationaal secretaris Niels De Ceulaer uit.

Opletten met voedsel

Voorts zijn er belangrijke maatregelen voor voedselhygiëne op de kampen en bivakken. "De leiding moet opletten met stilstaand water, zoals plonsbadjes of zwembaden die te lang in de zon staan en die een bron van ziektekiemen kunnen zijn. We vragen hen om bidons met drinkwater in de schaduw te zetten en regelmatig te spoelen om infecties te voorkomen. Voedsel moet verstandig en heel koel bewaard worden. Of soms moet eten, zoals bereide spaghettisaus, bij deze temperaturen beter niet bijgehouden worden", aldus Van Reusel.

Ook op de bivakken van de Chiro geldt dezelfde maatregelen. "We raden onze leiding ook aan om misschien elke dag naar de winkel te gaan zodat het eten zo vers mogelijk is", aldus De Ceulaer.

Activiteiten aanpassen

Beide jeugdverenigingen roepen hun leiding ook op om de geplande activiteiten waar mogelijk aan te passen aan de hitte. "Stevige dagtochten of fysiek zware inspanningen kunnen best 's morgen of 's avonds gehouden worden. De kinderen moeten voldoende rust en verkoeling krijgen", benadrukt De Ceulaer.

Bij de scouts houden de leiders en leidsters best rekening met activiteiten aangepast aan de leeftijd van de kinderen. "Onze leiding moet dagtochten best minder lang maken. Ze kunnen meer waterspelletjes plannen en voor de rest vooral hun gezond verstand gebruiken", aldus Van Reusel.

Geen kampvuur?

Wat betreft kampvuren en spelen in bossen volgen de jeugdbewegingen de instructies op van de lokale overheden, brandweer en boswachters. De Chiro biedt zelfs alternatieven aan voor kampvuur. "Kampvuur is normaal het hoogtepunt van de bivak, maar als het niet toegelaten is, stellen we ludieke alternatieven voor, zoals lichtslingers of vuur projecteren op een scherm. We roepen onze leiding op om creatief te zijn", aldus De Ceulaer.