Chinezen worden vanwege coronavirus geviseerd in Brusselse metro: hoe zou u reageren?

18 februari 2020

17u29

Bron: 7sur7 1 Sociaal experiment Nageroepen worden op straat, de obligate mopjes moeten aanhoren en natuurlijk altijd de vraag krijgen of zij ook vleermuizen eten: sinds de komst van het coronavirus is het geen pretje om Chinees te zijn. Maar heeft de gemiddelde Belg dan echt zo’n lage tolerantiegraad? Het YouTubekanaal ‘Would You React?’ besloot de proef op de som te nemen door een confrontatie in de Brusselse metro in scène te zetten.

(Wie het Frans niet zo machtig is, kan via de instellingen op het filmpje voor Nederlandse ondertitels kiezen.)

Voor alle duidelijkheid: naast de twee vrouwen die in het filmpje zwaar uithaalden, zaten ook de Chinezen zelf mee in het complot. Met een verborgen camera werden vervolgens de reacties gefilmd. Van racistische praat was geen sprake, integendeel: de pendelaars namen het massaal op voor de ‘potentieel besmette’ Chinezen, zelfs wanneer ze een mondmasker droegen.

De aanstookster van dienst deed nochtans haar uiterste best om de boel op te poken. “We willen het coronavirus hier niet. Stap uit!”, ging ze tekeer.

Na enige tijd kwam er een stevige reactie van de omstanders. “Wie zegt dat ze besmet zijn? Als je zo doorgaat, bel ik de politie. Je hebt niet het recht om hen zo aan te vallen. Wat als jij te horen zou krijgen dat je moet uitstappen omdat je blank bent? Ben jij wel een mens?”, klinkt het onder meer.

“Het zijn geen dieren”

Enkele andere pogingen leverden hetzelfde resultaat op. “Met welke autoriteit oordeel jij over die mensen? Het zijn geen dieren”, merkten de medepassagiers op.

Zelfs wanneer de Chinezen uitstapten, ging de discussie op verhitte toon verder. “Als je een Chinees ziet, denk je dan dat hij sowieso schurft heeft? Stop met dingen uit te vinden. Vandaag zijn het de Chinezen, morgen de Arabieren en overmorgen de Afrikanen zeker?”

Volgens de maker van het filmpje bewijzen de beelden dat de Chinezen er heus niet alleen voor staan. De officiële dodentol van het coronavirus is intussen opgelopen tot 1.869, en meer dan 73.000 mensen zijn besmet geraakt.

