Chinese directeur van Confuciusinstituut in Brussel mag België niet meer binnen wegens spionage kv

30 oktober 2019

20u11

Bron: De Morgen, Reuters 1 Xinning Song, de directeur van het Confuciusinstituut aan de VUB in Brussel, krijgt geen verblijfsvergunning meer voor ons land. De man wordt beschuldigd van spionage. Song was meer dan tien jaar actief in België en zou zijn uitgebreid netwerk hebben ingezet voor de Chinese inlichtingendienst.

Het werkvisum van de 65-jarige Song liep in juli af op het ogenblik dat hij met zijn vrouw in China was. Song vroeg een nieuw werkvisum aan, maar dat weigerde de Dienst Vreemdelingenzaken. In de plaats kreeg hij een inreisverbod voor de Schengen-zone voor acht jaar, wat erop wijst dat de Belgische veiligheidsdiensten hem beschouwen als een bedreiging, omwille van inmenging en spionage, zo schrijft De Morgen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat Song geen vergunning krijgt om terug te keren naar Brussel en naar zijn functie aan het Confuciusinstituut, maar geeft geen verdere commentaar om privacyredenen.



Song heeft goede contacten met verscheidene denktanken en onderwijsinstellingen en zou op die manier niet enkel het Chinese standpunt verspreiden, maar ook een inlichtingennetwerk hebben uitgebouwd. Er zouden bewijzen zijn dat hij optrad als rekruteerder voor de Chinese inlichtingendiensten en informanten aanzocht onder de Chinese studenten in ons land en in de bedrijfswereld.

Beroep

In een e-mail aan Reuters beweert Song dat de Belgische Staatsveiligheid hem er valselijk van beschuldigt samen te werken met de Chinese inlichtingendiensten. Hij heeft beroep aangetekend tegen het feit dat hij het land niet meer binnen mag, zegt hij.

Promotie Chinese cultuur

Confuciusinstituten worden beheerd door de Chinese staat in samenwerking met lokale universiteiten, al gaat dat vaak gepaard met controverse. In Zweden, Frankrijk, Nederland, de VS en Canada gingen de instituten recent immers dicht, na vermoedens van inmenging.

De VUB laat aan Reuters weten dat uitwisselingen met landen als China “ernstige aandacht verdienen, maar de VUB is er nog steeds van overtuigd dat mensen en samenlevingen alleen maar vooruitgang kunnen boeken door in dialoog samen te werken.”

De universiteit werkt nu nauw samen met de inlichtingendiensten aangaande zaken die betrekking hebben op het Confuciusinstituut, zegt woordvoerder Sicco Wittermans. “Voor de aanstelling van de nieuwe directeur hebben we bijvoorbeeld de Staatsveiligheid gecontacteerd”, aldus Wittermans. De overeenkomst met het instituut verloopt volgend jaar en de “eventuele verderzetting van de samenwerking zal kritisch onder de loep genomen worden”.

Meer over politiek

VUB

Confuciusinstituut