Chinese bedrijfsspion opgepakt in Brussel HA

20 april 2018

14u09

Bron: Belga 0 Een Chinese 37-jarige man is in Brussel opgepakt omdat hij door de Verenigde Staten gezocht wordt voor industriële spionage. Dat melden de kranten Het Nieuwsblad en La Capitale en wordt bevestigd in gerechtelijke kringen.

De man, Xu X., zou er eind vorig jaar in geslaagd zijn een ingenieur van een Amerikaanse multinational te benaderen die werkte aan een nieuwe generatie straalmotoren. Een aantal onderdelen van die straalmotoren die tot dusver in metaallegeringen gemaakt werden, zouden nu in kunststofmateriaal kunnen gemaakt worden. Dat levert lichtere en slijtvastere motoren op, wat dan weer een aanzienlijke besparing op brandstof en onderdelen zou betekenen.

Xu X. werd tijdens het paasweekend opgepakt bij een politiecontrole in de buurt van het Sint-Katelijneplein, in het centrum van Brussel. De man was in het gezelschap van een vriend en landgenoot die 6.000 dollar en 6.000 euro cash bij had, waarvoor hij geen zinnige uitleg kon verzinnen. Toen de politie ook de identiteit van Xu X. controleerden, bleek dat hij gezocht werd door de Verenigde Staten en werd hij aangehouden. Zijn landgenoot werd ook opgepakt, maar vrijgelaten. De man werd wel in verdenking gesteld voor witwassen. De VS vragen nu om de uitlevering van Xu X.

Het Brusselse parket geeft voorlopig geen enkele commentaar over het dossier.