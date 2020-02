China kan niet lachen met ‘corona-cartoon’ van Lectrr: “Een belediging voor de bevolking” LH

04 februari 2020

13u04 52 China is not amused met een cartoon van Lectrr, huiscartoonist van De Standaard, die vorige maand gepubliceerd werd op de website van de krant. De Associatie van Chinese Ondernemingen in België en Luxemburg maakt zich in een brief gericht aan de krant “ernstige zorgen” over de cartoon. “Deze tekening is oneerbiedig voor de nationale vlag van China. Het is een belediging voor China en kwetst de Chinese bevolking.” De cartoonist zelf is niet onder de indruk. “Ik zal cartoons over het virus blijven maken.”

“De tekening is zowel ongepast als aanstootgevend voor ons en anderen in de diverse gemeenschappen in het hele land”, luidt de brief. “Vrijheid van meningsuiting mag niet ten koste gaan van andere landen en mensen, en mag zeker geen voorwendsel zijn om China en het Chinese volk te beledigen”, gaat de organisatie verder. “U weet dat wat in uw krant gepubliceerd wordt invloed kan hebben op België of de perceptie in de Europese samenleving van het coronavirus, dat kan onnodig paniek veroorzaken paniek en bezorgdheden over de volksgezondheid en de veiligheid.”

Verontschuldigingen

“Het wangedrag van de krant en de tekenaar kwetsen ons diep. We uiten onze sterke verontwaardiging en veroordelen dit zelfzuchtige en meedogenloze gedrag.” Tot slot vraagt de associatie dat beide partijen zich publiekelijk verontschuldigen bij de Chinese bevolking.

Steven Degryse alias Lectrr, blijft 100 procent achter zijn werk staan. “Ik vind vrije meningsuiting belangrijk en ik maak nog steeds cartoons over het virus. Ik voel geen enkele druk om ermee te stoppen.” Volgens Degryse wordt de cartoon door China “bewust verspreid om controverse op te wekken”.

Mohammed-cartoons

“De hetze doet me wat denken aan de Mohammed-cartoons (die werden in 2005 in het Deense dagblad Jyllands-Posten gepubliceerd en veroorzaakten een storm van protest in de moslimwereld, nvdr). Ik vind het eigenlijk heel grappig wat er gebeurt”, aldus Degryse nog. “Ik ben dus niet van plan om minder cartoons over het virus te maken. Als vandaag de eerste corona-zieke opduikt in ons land, dan móet ik daar een cartoon over maken. Ik kan dan toch moeilijk iets over Nicole en Hugo tekenen?”

China eiste eind vorige maand ook al verontschuldigingen van een Deense krant die een spotprent publiceerde waarop de sterren op de Chinese vlag zijn vervangen door coronavirussen. Het Duitse weekblad Der Spiegel zette de kop ‘Made in China’ boven een Chinees in een beschermend wit pak op de cover.

De Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, waarschuwde in de Volkskrant alvast “alle hoofdredacteuren om hun normen en waarden te bewaken”. “Die spotprenten mogen geen mainstream worden. Westerse regeringen zeggen: dat is vrijheid van meningsuiting. Maar die vrijheid gaat niet boven morele afwegingen”, aldus Hong. “Dit virus aangrijpen voor een aanval op één enkel land, één enkel volk, dat druist in tegen de mensenrechten. Een krant die dat afdrukt, bewijst hoe in het openbaar debat de normen en waarden aan flarden gaan.”