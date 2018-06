Chimpansee Judy overleden in Zoo van Antwerpen avh

14 juni 2018

09u18 424 Chimpansee Judy is gisteren overleden in de Zoo van Antwerpen. De bekende aap werd 41 jaar oud.

In 1979 haalde Lies uit Schilde Judy in huis als speelkameraadje voor haar zoon. De vrouw had haar oudste zoon verloren in een auto-ongeval en zag in Judy een nieuwe compagnon voor haar andere zoon. In die tijd mocht je trouwens nog een chimpansee in huis halen, nu is dat verboden.

De eerste tien jaar van haar leven maakte Judy deel uit van het gezin van Lies, maar toen ze begon te puberen was er geen huis meer mee te houden. Lies bracht Judy naar de Zoo van Antwerpen, waar ze de rest van haar leven zou doorbrengen.

“Blijf schitteren, daarboven, Judy. We gaan je missen”, meldt de Zoo van Antwerpen op Facebook. Mensen betuigen intussen massaal hun medeleven.

Enkele maanden geleden kwam het verhaal van Judy uitgebreid aan bod in het programma 'Leve de Zoo' op één. Bekijk hieronder de fragmenten.