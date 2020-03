Child Focus lanceert tiende editie van campagne voor veilig internetgebruik op scholen MDG

04 maart 2020

11u21

Bron: Belga
Child Focus heeft woensdag voor de tiende keer het preventieprogramma "Internet Safe & Fun" op scholen gelanceerd om leerlingen te sensibiliseren over de voordelen en risico's van het internet en sociale netwerken. Met interactieve en actuele workshops worden jongeren aangemoedigd om na te denken over hun online gedrag. Ze gaan daarbij aan de slag met concrete situaties, afkomstig van Tik Tok, Fortnite, Instagram en Snapchat.

Meer dan 140 werknemers uit de privésector trekken woensdag naar meer dan 300 klassen in 140 basisscholen om kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar bewust te maken van het belang van een veiliger gebruik van het internet en de sociale netwerken.

Noodzakelijke preventie

"Preventie is noodzakelijk omdat jongeren steeds meer aanwezig zijn op allerlei digitale platforms en hoewel online surfen duizenden mogelijkheden biedt, is het soms erg moeilijk om een goed evenwicht te bewaren. Kinderen moeten worden begeleid en omkaderd, elke speler in de samenleving heeft daarin een rol te spelen", aldus Child Focus.

Ook leraren worden niet vergeten. Voor hen zou het soms erg moeilijk zijn om het juiste lesmateriaal te vinden omtrent mediaopvoeding. "We bieden ze gepast pedagogisch materiaal aan, zodat ze met hun leerlingen in gesprek kunnen gaan", aldus Ambre Deprez, training manager bij Child Focus.

Dit jaar heeft Child Focus samengewerkt met werknemers van bedrijven als Proximus, Microsoft, Xylos en Sopra Steria om het programma naar de scholen te brengen. Hierdoor bereikt Child Focus meer dan 12.000 kinderen per jaar, klinkt het.