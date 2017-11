Child Focus lanceert opvallende nieuwe campagne tegen kinderporno ADN

09u15

Bron: Belga 0 Child Focus Aan de vooravond van de derde Europese Dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik heeft Child Focus een nieuwe campagne gelanceerd op sociale media. "Kinderporno moet de wereld uit. Deze campagne zet het meldpunt in de kijker", zegt Child Focus.

De filmpjes met verontrustende bestandsnamen, zoals "4_year_old_girl_playing_with_pussy.mkv", trekken de aandacht van de surfer. "Nadien volgt er een hoogst onschuldig filmpje, gevolgd met de boodschap dat helaas niet alle kinderfilmpjes even onschuldig zijn. Het eindbeeld verwijst naar www.stopchildporno.be, met de duidelijke vraag om toevallig aangetroffen beelden van seksueel misbruik van kinderen te melden", legt woordvoerder Dirk Depover uit. Daarnaast raadt Child Focus mensen aan een speciale Chrome-extensie in hun browser te installeren, die eventuele toekomstige meldingen aanmoedigt en makkelijker maakt.

Zo cute 😍 pic.twitter.com/jNKifW3uid Child Focus België(@ ChildFocusNL) link

Dit jaar, tot midden oktober, ontving Child Focus 567 meldingen van vermoedelijke kinderporno, tegenover 781 meldingen in het hele jaar 2016. Door een wetswijziging dit voorjaar kreeg Child Focus een versterkt mandaat om deze meldingen nog efficiënter te behandelen.

Dark Web

Een andere versie van de campagnefilmpjes wordt incognito gepost op specifieke anonieme servers op het zogenaamde Dark Web, "het deel van het internet dat minder toegankelijk is dan het gewone internet, en waar sommigen op zoek gaan naar illegaal beeldmateriaal". "Deze filmpjes roepen personen die wellicht belangstelling hebben voor beelden van kindermisbruik op daarmee op te houden en hulp te zoeken voor hun pedofiele gevoelens. Door mensen die mogelijk hun eerste stappen zetten in hun zoektocht naar beelden van seksueel kindermisbruik te onderscheppen, hopen we deze mensen ervan te weerhouden met dit gedrag verder te gaan. Telkens een persoon met pedofiele aanleg niet tot daden overgaat, wordt een kind gered", aldus Depover.