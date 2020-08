Exclusief voor abonnees

Child Focus lanceert opsporingsapp: “Kostbare tijd winnen door snel info te verspreiden én te krijgen”

Cédric Maes

28 augustus 2020

Child Focus lanceert vandaag de app ChildRescue, waarmee vermiste kinderen sneller kunnen worden opgespoord. Wie de app installeert, krijgt een push-bericht wanneer een kind is verdwenen en kan via de app meteen informatie doorsturen over het vermiste kind. “Elk jaar behandelen we 2.000 dossiers. De eerste minuten zijn van levensbelang, hiermee nemen we voorsprong in het opsporen van kinderen”, zegt Child Focus-CEO Heidi De Pauw.