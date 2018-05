Child Focus lanceert nieuwe campagne: "Zolang we blijven zoeken zijn vermiste kinderen nog bij ons" SVM

21 mei 2018

11u08

Bron: Belga 0 Child Focus heeft een nieuwe campagne gelanceerd in het kader van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen op vrijdag 25 mei. Het gaat om een tv- en radiospot die vanaf nu zeven dagen zal lopen. Op het eind volgt een hoopgevende boodschap. "Zolang we blijven zoeken, zijn vermiste kinderen nog bij ons."

De kijkers en luisteraars worden meegenomen in de herinneringen van ouders aan hun vermiste kinderen. De campagne wil mensen het emotionele verhaal achter de nuchtere opsporingsberichten tonen.

Fien Troch regisseerde de tv-spot. Die toont het dagelijkse leven van een koppel en hun zoontje. Maar op het einde blijkt dat elke scène slechts een herinnering is aan een kind dat vermist is. Op de radio komen ouders van vermiste kinderen aan het woord die zelf vertellen over een mooie herinnering.