Child Focus behandelt 400 internationale kinderontvoeringen per jaar

14 oktober 2019

Bron: belga 1 In België behandelt Child Focus jaarlijks zo'n 400 dossiers van internationale kinderontvoering, en dat aantal neemt de laatste jaren steeds toe. Naar aanleiding van internationale Mediation Week lanceert Child focus daarom vandaag een campagne op Snapchat. Met een Snapchatfilter willen ze het belang van familiebemiddeling in de verf zetten bij deze internationale kinderontvoeringen.

Van internationale kinderontvoering is sprake als een (internationaal) huwelijk op de klippen loopt en hierbij één ouder zijn of haar kinderen meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vele koppels stappen dan naar de rechtbank, maar deze ervaring kan bijzonder traumatiserend zijn voor de betrokken kinderen, die zich gevangen voelen tussen de ouders en voor de ouders zelf, aldus Child Focus.

De organisatie wijst naar een onderzoek dat heeft aangetoond dat kinderen willen dat ouders zelf oplossingen zoeken voor hun conflicten na een scheiding. "Kinderen zijn ervan overtuigd dat hun ouders het best geplaatst zijn om beslissingen te nemen over hun toekomst. Ze willen dat hun ouders samen zoeken naar oplossingen en geloven dat ze hiertoe in staat zijn", aldus Hilde Demarré, Policy Officer bij Child Focus, betrokkene bij het onderzoek met kinderen.

Bemiddeling

Child Focus wil de aandacht vestigen op het belang en de voordelen van bemiddeling, dat een hulpmiddel kan zijn wanneer de conflicten hoog oplopen. Volgens de organisatie is bemiddeling een vorm van geschillenbeslechting die nog steeds te weinig wordt gebruikt, ook in België. "Internationale familiebemiddeling heeft aangetoond efficiënter en minder conflictueus te zijn dan een juridische procedure", klinkt het. Bemiddelde akkoorden zouden bovendien doorgaans beter standhouden omdat beide ouders overtuigd zijn dat de oplossing eerlijk is.

Met de nieuwe Snapchatcampagne kunnen kinderen dus aan ouders vragen om aan onderlinge akkoorden te werken. "Door gebruik van de Snapchatfilter geven ze een duidelijke boodschap aan hun ouders: hou de focus op het welzijn van jullie kinderen en niet op het onderliggend conflict", aldus Demarré.